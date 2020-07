Pentair Jung Pumpen nimmt nicht an ISH 2021 teil

Nach reiflicher Überlegung hat Pentair Jung Pumpen die Teilnahme an der Messe in Frankfurt für 2021 abgesagt. Die Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern war für diese Entscheidung maßgebend. Die Situation bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus ist sowohl in Deutschland als auch im Ausland nach wie vor unberechenbar. Mit dem vorgestellten Hygienekonzept der Frankfurter Messe konnte das Unternehmen die traditionell gelebte und gewünschte Kundennähe auf dem Messestand nicht vereinbaren.

Das Unternehmen bedauert diese Entscheidung sehr, arbeitet aber derzeit an alternativen Konzepten, um seinen Kunden die Messeneuheiten, die erstmals auf der ISH gezeigt werden sollten, dennoch zu präsentieren.