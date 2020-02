Perfektes Klima auf der Zugspitze

Das Zugspitz-Resort in Ehrwald nordwestlich der Zugspitze verbindet drei Formen der Ferienunterkunft: 4-Sterne-Hotel, Ferienwohnung und Campingplatz – jeweils umgebenen von einer faszinierenden Naturlandschaft und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Nun wurde das Resort grundlegend umgebaut - in nur einer Zwischensaison.

© Uponor Das Zugspitz-Resort in Ehrwald nordwestlich der Zugspitze.

Für den Bauherrn eines der zentralen Anliegen der umfangreichen Neu- und Umbauarbeiten: Fußbodenheizung und Kühldecken für Behaglichkeit und Komfort durch effizientes Heizen und Kühlen. In einen Plan verpackt wurden diese Wünsche von Robert Schmitzer und seinem Ingenieurbüro A3 JP Haustechnik in Innsbruck. Der Startschuss für die Arbeiten fiel im März 2019, die Wiederöffnung des Resorts erfolgte im Dezember des gleichen Jahres. Zu den Kernstücken des Umbaus zählen 47 neue Zimmer und Suiten im Neubau der Anlage sowie im Haupthaus 20 zusätzliche Badezimmer für den Komfort der Camping-Gäste. Beide Untergeschosse, das Erdgeschoss einschließlich Empfang, Hotelhalle, Lounge, Restaurant und Buffet sowie sämtliche Bäder haben jetzt eine Fußbodenheizung – insgesamt 4.080 Quadratmeter Uponor Classic.

Hohe Belastbarkeit notwendig

Das Trägerelementsystem eignet sich aufgrund seiner hohen Belastbarkeit gut für stark frequentierte Bereiche. Drei unterschiedliche Mattenraster ermöglichen die optimale Anpassung der Heizrohrabstände an den jeweiligen Wärmebedarf. Die beschichteten Trägerelemente und die robusten Rohrhalter fixieren die Systemrohre zuverlässig in der Heizebene bei idealer Estrichumschließung. Die praxisgerechten Rohrdimensionen von 17 Millimeter und 20 Millimeter ermöglichen dabei große Heizkreislängen ohne Verbindungsstellen, was speziell bei der Verlegung von größeren Flächen wie hier im Hotel von Vorteil ist.

© Uponor Der im Bereich Hotellerie sehr erfahrene Robert Schmitzer mit seinem Ingenieurbüro A3 JP Haustechnik aus Innsbruck war für die Planung verantwortlich.

Die neuen Suiten des Zugspitz-Resorts sind außerdem mit Kühldecken ausgestattet: verbaut sind hier rund 350 Quadratmeter Uponor Thermatop M. Das System basiert auf dem diffusionsdichten MLCP Mehrschichtverbundrohr und besteht aus standardisierten Modulen, die per Klick-Montage schnell und ohne zusätzliches Werkzeug in herkömmliche Deckenunterkonstruktionen eingehängt werden können. Die Register sind in fünf Längen von 95 bis 255 Zentimeter verfügbar. So lassen sich bei der Deckenbelegung nicht nur Einbauten wie Lampen, Luftauslässe oder Lautsprecher problemlos aussparen, sondern auch sehr komplexe Raumgeometrien vollflächig thermisch aktivieren. Die Beplankung erfolgt anschließend durch den Trockenbauer komplett in Eigenregie, womit auch eine vollständige Gewerketrennung gewährleistet ist. Die speziell geformten Befestigungsschienen sorgen dabei für einen guten Kontakt der Rohre mit der Gipskarton-Thermoplatte und ermöglichen dadurch hohe Leistungswerte von bis zu 65 Watt pro Quadratmeter im Kühlfall.