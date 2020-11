Permanent desinfizierte Luft – wie das möglich gemacht wird

Noch nie haben wir so viel in so kurzer Zeit über Aerosole oder Partikel gehört – oder darüber, was man gegen diese unternehmen kann, damit sie keine Überträger werden. Lösungsansätze gibt es sehr unterschiedliche.

Das Wiener Neustädter Biotech-Unternehmen CuraSolutions will nun eine für den Menschen unbedenkliche Lösung gefunden haben – ein neu entwickeltes Wirkstoffaerosol, mit dem die Raumluft dauerhaft desinfiziert wird. Das Produkt namens Air L.O.G. pro tötet laut seinem Hersteller Keime bis zu 1.000 Mal effizienter ab als Hochleistungsfilter. Es basiert auf der L.O.G.-Technologie, die nach dem Prinzip der Wirkstoffverstärkung arbeitet und schon mit minimalen Konzentrationen funktioniert. Mit Hilfe von natürlichen Pflanzenextrakten, die Mizellen ausbilden, erfolgt eine Art Verpackung der Wirkstoffe. So verbrauchen sich diese nicht bereits in den Schleimstrukturen verbrauchen, sondern werden durch diese transportiert, um sich direkt im Schadorganismus zu entfalten und diesen abzutöten.

„Hygienekonzepte müssen hinterfragt werden“

„Jede bereits bekannte Technik, wie zum Beispiel Luftfilter, Luftwäscher, UV-C-Licht oder Schockvernebelung, hat ihre Grenzen“, sagt Wolfgang Fürlinger, Gründer von CuraSolutions. Bestehende Hygienekonzepte müssen permanent hinterfragt und sinnvoll ergänzt werden. In den letzten Jahrzehnten hat kaum eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit luftgetragenen Infektionen und deren Bekämpfung stattgefunden.“



Die Lösung Air L.O.G. pro wird mittels Ultraschalltechnik permanent in die Raumluft geleitet, etwa über die Lüftungsanlage. Die Luftleitungen werden so durchgehend desinfiziert. Vermengt sich diese Luft dann mit der Raumluft, entsteht ein Wirkstoffaerosol, das schädliche Aerosole bekämpft. Das Risiko einer Ansteckung über die Raumluft wird dadurch stark reduziert.

Laut CuraSolutions liegt die Wirkstoffmenge deutlich unter den vorgegebenen Grenzwerten. Daher könne das Produkt im Gegensatz zu Methoden mit Formaldehyd und anderen hochgiftigen Substanzen auch ohne Weiteres während des Betriebes bei Personalbelegung erfolgen. Es gebe auch kein allergenes Potential. Zudem sei das Mittel für die Umwelt verträglich und biologisch abbaubar. Ein weiterer Pluspunkt: Durch den Einsatz können sich auch die Wartungsintervalle von Lüftungsanlagen verlängern.