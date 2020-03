Pressfitting für verschiedene Presskonturen

Der Körper der Linie M•P besteht aus CW617N; der Körper auch aus Cuphin (CW724R) steht zur Verfügung, d.h. eine Kupfer-Silizium-Legierung ohne Bleigehalt, in einigen Ländern wie zum Beispiel Deutschland und Österreich für Anwendungen in Trinkwasseranlagen besonders empfohlen. Erhältlich in vielen verschiedenen Konfigurationen und Maßen im Bereich von 16x2 bis 63x4,5.

Die speziell entwickelte Fittingkontur, die nach dem Verpressen eine optimale Verbindung zwischen Rohr und Fitting garantiert, die Sichtfenster im Hülsenhalter zur Prüfung der korrekten Rohreinführung, die beiden O-Ringe aus peroxidisch vernetztem EPDM – all dies sind Details, die zur Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit des Produkts beitragen.

