Produktneuheiten auf Rädern

Knapp 1.300 Kilometer hat er zurückgelegt, der orange-rote Viessmann-Truck. Rund 350 Zentralheizungsbauer, Planer, Architekten und Entscheider aus der Wohnungswirtschaft und von Energieversorgern besuchten die einzelnen Stationen des Trucks auf seiner Route von Dornbirn nach Wattens weiter über Salzburg, Lienz in Osttirol, Klagenfurt, Graz, in die Hauptstadt Wien und abschließend in der Wachau.

Neues nahe erleben

Mit an Bord waren eine Vielzahl an Produktneuheiten direkt zum Anfassen. Rund um den Truck fanden zusätzlich Kurzvorträge zu den Neuheiten statt. Neben der neuen Generation der Wärmepumpen für den Neubau und die Sanierung, präsentierte Viessmann die neuen Modelle der Gas-Brennwertgeräte Vitodens: Mit dabei der neue Vitodens 100, der viele Einsatzbereiche abdecken soll und nicht zuletzt für das preissensible Segment im Wohnbau von Interesse ist.

Alle neuen Produkte eint die Elektronik Plattform E3. Unterschiedliche Geräte wie Vitocharge (Stromspeicher), Vitocal (Wärmepumpe) oder Vitodens verbinden sich zu einer Energiezentrale für das Haus, auch die Bedienung soll kundenfreundlicher werden; für den Heizungsbauer soll sich die Fehlersuche vereinfachen. Ergänzt man das Heizsystem mit den ViCare Smart Climate Komponenten ist es möglich, in jedem einzelnen Wohnraum für optimales Klima zu sorgen. ViCare Smart Climate kommuniziert direkt mit dem Wärmeerzeuger und optimiert punktgenau.

Die ViCare App erkennt automatisch installierte ViCare Thermostate zur Einzelraumregelung – für Radiatoren genauso wie für die Fußbodenheizung. Dank des modularen Konzepts lassen sich nachträglich weitere Komponenten (z. B. Klimasensoren) hinzufügen und über die App steuern.

Alles in einem

Die bestehenden Tools zur Erleichterung des Arbeitsalltags für den Fachpartner – die ViStart App zur Inbetriebnahme von Viessmann Anlagen, der Service-Assistent für Service, Wartung und Ersatzteiltausch sowie Vitoguide zur Anlagen-Überwachung – sind jetzt in der App „Der neue Vitoguide-Mobile” zusammengefasst. Sie stehen künftig sowohl für iOS- und Android-Geräte als auch weiterhin als Webanwendung am PC zur Verfügung. Angeboten wird Vitoguide-Web neuerdings in 3 Varianten: Vitoguide BASIC steht den Marktpartnern kostenlos zur Verfügung, Vitoguide PLUS und PRO sind kostenpflichtige Angebote.