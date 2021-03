"Pure Living": Raumklima online erleben

„Pure Living“ benennt Zehnder das diesjährige Messemotto für die eigene Themenwelt „Gesundes Raumklima"; diese ist in die digitale ISH 2021 integriert. Auf der Plattform des Unternehmens werden Raumklimata in einzelnen Räumen dargestellt, Behaglichkeitsfaktoren (z.B. Wärme, Kühle, frische Luft, Feuchtigkeit) visualisiert und zugleich erläutert, wie man ein gesundes Raumklima erreichen kann.

Außerdem gibt es einen Bereich mit neuen Produkten und Themen von Zehnder. Experten-Gespräche und der daraus resultierende, direkte Dialog mit Fachleuten ermöglichen Besuchern ein Eintauchen in die Themen rund um „Gesundes Wohnen“. Die digitale Erlebniswelt ist zweisprachig – Deutsch und Englisch – und steht den Kunden auch langfristig als Kommunikations-Plattform zur Verfügung. Die Live-Formate können "on demand" nachträglich abgerufen werden.

Mit diesen Neuheiten ist zu rechnen

Zehnder präsentiert im Geschäftsbereich komfortable Wohnraumlüftung die Raumklima-Systemlösung Zehnder ComfoClime System zum Heizen, Lüften, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Diese Innovation ist besonders für den Einsatz in Einfamilienhäusern mit Niedrigstenergiestandard geeignet und auf die Wohnbedürfnisse moderner Fertighäuser zugeschnitten. Weitere Innovationen aus diesem Segment sind das Zehnder Schullüftungssystem zur Minimierung des Infektionsrisikos in Schulräumen sowie eine intelligente Vernetzung dezentraler Komfort-Lüftungsgeräte. Mit deren Hilfe lässt sich das Raumklima bequem zentral und auch per App von unterwegs steuern.



Im Geschäftsbereich Design-Heizkörper wird die intelligente Sprachsteuerung des Wärmekomfortgeräts Zehnder Zenia vorgestellt. So lassen sich zukünftig die Funktionen von Zenia auch über Amazon Alexa oder Google Asstistant aktivieren. Zudem gibt es eine neue Standkonsole für den Heizkörper-Klassiker Zehnder Charleston als auch farbenfrohe Designvarianten von Thermostaten, Ventilsets und Anschlussarmaturen.