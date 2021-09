SHT, ÖAG und Kontinentale haben ab sofort auch Regal-Systeme für Kundenlager im Programm: Diese befinden sich seit Jahren im Einsatz in den ISZ Märkten der Frauenthal Handel Gruppe und sind jetzt auch für die Lager von Installateuren und Elektrikern erhältlich.

In Zusammenarbeit mit Proposresch werden Kunden-Regal-Lösungen angeboten, die auf die Haustechnik-Branche abgestimmt sind: In jedem Lager – ob groß oder klein – bringt das richtige Regal-System Ordnung in den Arbeitsalltag. Individuelle Planung und auf Materialgruppen angepasste Regal-Module helfen dabei. Das bringt Vorteile wie etwa eine übersichtliche Lager- und Bestellorganisation, mehr Zeit für Kunden statt im Lager und eine Reduktion der Flächenkosten mit sich. Auch Lagerplatzetiketten und die jeweiligen Scanner-Lösung sind erhältlich.