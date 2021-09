Gesundheit

30.09.2021 09:57

Region Ost: Bequeme Corona-Impfung

Am 5. Oktober macht der NÖ-Impfbus bei Frauenthal in Perchtoldsdorf Halt. Die Handel Gruppe lädt neben den Mitarbeitern auch alle Kunden und Lieferanten in der Region Ost ein, an der Aktion teilzunehmen.