21.06.2021 13:07

Round Table Trinkwasserrichtlinie: Hier geht's zum Video!

Was die EU-Trinkwasserrichtlinie an Änderungen und neuen Verantwortlichkeiten für Planer, Errichter und Betreiber bringt - für alle, die die Live-Diskussion am 17. Juni 2021 verpasst haben.