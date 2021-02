Rückblick auf die #Gebäudesicherheit21

Brandmelderzentralen, Not- und Sicherheitsbeleuchtungen, die innovative Fernzugriff-App REACT sowie Feuerwehr-Geräte standen drei Tage lang im Mittelpunkt der Fachveranstaltung #Gebäudesicherheit21. „Das Interesse an unserem Event #Gebäudesicherheit21 hat alle Erwartungen weit übertroffen, die virtuelle Konferenz mit Chat-Möglichkeit hat sich als richtige und dynamische Plattform erwiesen“, so Hanspeter Seiss, Leiter Produktmanagement & Marketing bei LST. Für ihn erlebt die Branche, bedingt durch den Ausfall von Messen und Präsenz-Fachtagungen, einen wahren Digitalisierungsschub.

Neuerungen & digitale Brandmeldetechnik

Auf Interesse stießen die Neuerungen rund um die Brandmelderzentralen-Plattform BC600. Das Flaggschiff der Labor Strauss Gruppe vereint intelligente Loop-Technik mit wählbarem Melderprotokoll und bewährter Grenzwerttechnik. Andreas Schumacher, Projektmanager bei LST: „Durch ihr modulares Konzept, die flexible Erweiterbarkeit und die Möglichkeit zur Vernetzung ist die Serie BC600 für Anlagen aller Größen optimal geeignet.“

Mit der App „REACT“ ist LST vor rund drei Jahren der digitale Durchbruch gelungen. Das mobile Fernzugriff-System erweist sich als ein wertvolles Service-Tool, das ermöglicht, Bedienungen und Wartungen effizient und auf Distanz durchzuführen. „Die Nähe zur Brandmelderzentrale spielt keine Rolle mehr, denn über PC Browser, Tablet oder Smartphone – Android oder iOS – ist die Bedienung der Brandmeldeanlage von jedem Punkt der Erde möglich“, so Schumacher. In Echtzeit werden relevante Informationen per Push-Nachricht übermittelt und können an die lokalen Einsatzkräfte übergeben werden. Dadurch ist klar, wo welches Ereignis für den Alarmfall gesorgt hat.

Notbeleuchtung & Feuerwehr-Geräte

Vorgestellt wurde auch die Not- und Sicherheitsbeleuchtung von LST. Erst kürzlich war ganz Europa mit dem Beinahe-Blackout konfrontiert. Christian Taferner, Produktmanager von LST: „Nur eine voll funktionsfähige und richtig dimensionierte Notbeleuchtungsanlage kann bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung oder in anderen Gefahrensituationen ihre Schutzfunktion erfüllen.“

Auch Thema: Die Feuerwehr-Schlüsselsafes zur diebstahl- und kopiergeschützten Aufbewahrung von Objektschlüsseln, sowie die Feuerwehr-Bedien- und Anzeigegeräte, die ein schnelles Ablesen und Bedienen garantieren. „Unsere Feuerwehr-Komponenten ermöglichen den Einsatzkräften beim Eintreffen am Einsatzort, rasch und effizient vorzugehen“, erklärt Wolf-Dietrich Marschall, Vertriebsleiter der Niederlassung in Sachsen.

Fazit

Stefan Friedl, Geschäftsführer der Labor Strauss Gruppe zur Veranstaltung: „Unser Ziel war es, den Dialog mit Kunden und Interessierten aufrechtzuerhalten und zugleich zu verdeutlichen, dass Labor Strauss ein verlässlicher Partner für Unternehmen, Errichter und Feuerwehren sowie örtlich ansässige Elektriker ist, der neben einem besonders schnellen Vor-Ort-Service auch sehr individuelle Lösungen bieten kann.“