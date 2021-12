Salzburger Gut Brandlhof setzt auf Kludi

Das familiengeführte Vier-Sterne Superior Hotel „Gut Brandlhof“ im Salzburger Land ist vor der imposanten Bergkulisse der Salzburger Alpen in den vier Jahrzehnten seines Bestehens von der Frühstückspension zum Tagungs- und Golfhotel gewachsen. Die 200 Zimmer und Suiten, 23 Seminarräume und sechs Event-Locations prägt ein abgestimmter Mix aus alpenländischem Design und modernem Komfort.

Waage zwischen Moderne, Tradition und Regionalität

Besonderen Wert legt das Hotel auf die Qualität der Bäder. Helle Räume mit modernen Walk-in-Duschen schätzen die Gäste nach den Worten der Eigentümer Birgit Maier und Alexander Strobl, die das Seminarhotel führen, besonders. Für Wohlfühlatmosphäre in den Bädern sorgen Materialien mit warmer Ausstrahlung wie Holz und Natursteinfliesen. Das Holz der Waschtischmöbel punktet mit seinem edel-rustikalen Charme, während die Optik der Fliesen an die Bergwelt ringsum erinnert. Die moderne Eleganz der Armaturen von Kludi, mit denen die Wannen und Duschen in den Bädern ausgestattet sind, fügt sich in diese Gastlichkeit ein. Bei der Wahl waren den Eigentümern die „Widerstandsfähigkeit der Armaturen und deren einfache, logische Bedienbarkeit“ wichtig.

So setzen die Hoteliers bei der jüngsten Modernisierung, in deren Verlauf 34 Zimmer ein gestalterisches Upgrade erfahren haben, auf Armaturen aus dem Programm Kludi Zenta. Ihre minimalistische Formensprache passt zum zurückhaltenden Gestaltungsansatz der Hoteliers, stets „die Waage zwischen Moderne, Tradition und Regionalität zu halten“. Zum Einsatz kommt die Armaturenserie am Waschtisch in Kombination sowohl mit Aufsatzwaschbecken als auch mit Waschtischanlagen. Dass aus der Tellerkopfbrause A-qa Eco nur neun Liter Wasser pro Minute fließen, liegt an der Kludi Wasserspartechnologie. Weiteres Plus: Die Brause punktet mit Geräuschklasse I.

Pure Function Sortiment "Made in Austria"

Bei den neu hinzugekommenen „lodges“ überzeugte die Linie Pure&Style aus dem Pure Function Sortiment, das Kludi an seinem Standort in Österreich fertigt. Waschtisch-Einhandmischer und Unterputz-Duscharmaturen vereinen gerade Linien und sanfte Rundungen. Damit passt die Serie zu den eckigen Waschtischen und Waschschalen mit engen Radien, wie sie zum Interieur der Bäder in den „lodges“ gehören.

Modernisiert haben die Hoteliers auch die Zimmer für Mitarbeiter, die nicht aus der Region stammen. In den Bädern kamen dabei auf Waschtisch-, Brause- und Wannenarmaturen der Linie Pure&Solid, die ebenfalls zum Pure Function Sortiment gehört, zur Anwendung.