Fotostrecke

06.08.2020 15:44

Sauber, hygienisch, schön: Das muss der perfekte Waschplatz beinhalten

Gerade in Zeiten von Corona rückt die Relevanz der Hygiene wieder in den Vordergrund. Das macht den Waschplatz zum Dreh- und Angelpunkt der persönlichen Hygiene und Gesundheitsvorsorge. Eine ausgefeilte Funktionalität steht dabei an erster Stelle – dicht gefolgt von einem guten Design.