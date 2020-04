Schickes Washlet statt Klopapier-Streit

Kein Klopapier nötig

Wer ein Washlet nutzt, reduziert den Verbrauch von Toilettenpapier. Nach den USA steht Deutschland an zweiter Stelle, was den Pro-Kopf-Verbrauch von Toilettenpapier betrifft. Dabei ist zu bedenken, dass für die Produktion von Toilettenpapier beziehungsweise Zellstoff Wälder abgeholzt, Wasser und Strom verbraucht und obendrein chemische Bleichmittel eingesetzt werden. Wenn bei der Reinigung mit einem Washlet zunächst etwas mehr Wasser benötigt wird, als bei der Nutzung eines herkömmlichen WCs, so steht dieser Mehrverbrauch jedoch in keinem Verhältnis zum Aufwand bei der Produktion von Toilettenpapier. Und während der Coronakrise müssen sich Washlet-Nutzer keine Sorgen um die Reinigung des Intimbereichs machen.