Schutzkleidung für Schweißer

Schutzkleidung bleibt viel zu häufig im Schrank liegen – und das trotz Gefährdungsbeurteilung. Woran kann das liegen? Die Ursache findet sich in der häufig geringen Akzeptanz unter den Beschäftigten. Mangelnder Tragekomfort, höhere Gewichtsbelastung, Behinderung bei der Durchführung von Tätigkeiten oder auch die eigene Bequemlichkeit werden als Auslöser genannt. Funktionalität und Optik haben jedoch im Vergleich weniger Einfluss auf die Akzeptanz.

Es gilt also, Schutzkleidung so angenehm zu gestalten, dass sie selbstverständlich wie normale Arbeitskleidung genutzt wird. Mewa, Spezialist für Textil-Management, hat daher seine Linie Dynamic weiterentwickelt - sie zeichnet sich durch erhöhte Bewegungsfreiheit und Tragekomfort aus. Mewa Dynamic Flame etwa eignet sich für Schweißer und Personen, die in Kontakt mit Hitze und Flammen kommen. Zur Auswahl stehen drei Varianten: Immerhin benötigt jemand, der gelegentlich schweißt, eine andere Ausstattung also jemand, der das permanent tut.

Wie häufig schweißen Sie?

Diese Frage sollte man sich vor der Auswahl der korrekten Schutzkleidung auf alle Fälle stellen. Denn die Basisvariante „Mewa Dynamic Flame“ eignet sich etwa für gelegentliches Schweißen. Diese Kleidung schützt bei kleinen Metallspritzern, bei kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und bei Strahlungswärme. Damit sind Elektriker, Mechatroniker und Instandhalter gut ausgerüstet. Wer hingegen häufig schweißt, sollte auf „Mewa Flame Advanced“ zurückgreifen. Ist das Schweißen eine permanente Aufgabe, so schützt „Mewa Dynamic Flame Extreme“ am verlässlichsten. Das robuste Gewebe bietet hohen Hitzeschutz in der thermischen Metallbearbeitung. Typische Einsatzgebiete sind Maschinenbau, Fahrzeugbau, Stahlbau, Anlagenbau und Werften. Mit dieser Kollektion möchte Mewa bequeme Schutzkleidung bieten, die sich einfach anziehen lässt - und gut aussieht.