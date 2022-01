Schwank kooperiert mit Swegon

Schwank Österreich startet das Jahr 2022 mit einer Partnerschaft: Der Experte für Hallenheizungen kooperiert mit dem schwedischen Unternehmen Swegon, Spezialist für RLT-Lösungen.

Kurs Richtung Systemanbieter

Mit dem jüngst unterzeichneten Kooperationsvertrag möchte das Unternehmen seinen strategischen Kurs in Richtung Systemanbieter für Industrie-, Gewerbe-, Büro- und Logistikobjekte fortsetzen. „Mit Swegon konnten wir einen, wenn nicht sogar den kompetentesten Anbieter im Bereich RLT als Partner gewinnen. Die Produktpalette ergänzt sich in idealerweise mit der von uns. So können wir künftig neben der bereits bestehenden Klimatechnik-Sparte gerade in punkto Lüftungstechnik noch differenzierter auf Kundenanforderungen eingehen“, freut sich Thomas Jaksch, Geschäftsführer Schwank Österreich.

Mit dem seit Anfang 2022 geltenden Partnerschaftsabkommen sichert sich Schwank die Exklusivrechte am Vertrieb der schwedischen Produkte für den österreichischen Markt. Wie Schwank agiert Swegon global und hat Niederlassungen und Distributoren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen fertigt in Europa, Nordamerika und Indien an 16 Produktionsstandorten. Dabei erzielen die mehr als 2.600 Mitarbeiter jährlich einen Umsatz von rund 600 Mio. Euro.