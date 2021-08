Schwarz Matt für die Küche

Interiors, die mit dunklen Farben akzentuiert sind oder sogar davon dominiert werden, erobern zunehmend auch die Küche. Dornbracht erweitert mit elegantem Schwarz matt jetzt auch sein Angebot an dunklen Oberflächen für Küchenarmaturen. Damit wird der exklusiv bei Dornbracht erhältliche dunkle, seidenmatte Farbton Dark Platinum matt um eine zusätzliche Option ergänzt.

Küchen-Hingucker

Farbtönen, die dunkel oder matt sind, werden eine harmonisierende und erdende Wirkung zugeschrieben - auch das Design erfährt eine optische Aufwertung. Durch die Betonung ihrer skulpturalen Form wird die Wasserstelle zum Highlight in der Küche. „Mit der Erweiterung unseres Angebots antworten wir auf die zunehmende Nachfrage nach dunklen Oberflächen und erhöhen so die Gestaltungsvielfalt auch für den Lebensraum Küche. Oberflächen haben für uns seit jeher eine besondere Bedeutung als eigenständige Dimension des Designs“, betont Stefan Gesing, CEO von Dornbracht.

Die Wahl der Materialien und Oberflächen hat maßgeblichen Einfluss auf Stil und Raumwirkung: So können etwa die Armaturen je nach Oberflächenausprägung ein Interieur zeitlos-elegant, kühl-modern oder sinnlich-warm erscheinen lassen. Mit der Erweiterung des Küchenportfolios um Armaturen in Schwarz matt stehen jetzt, zusammen mit den in Dark Platinum matt erhältlichen Produkten, insgesamt fünf Designs in dunklen Oberflächen zur Verfügung.

Neu in Schwarz matt werden Tara, Tara Classic, Tara Ultra und Meta.02 angeboten. Das gesamte Küchensortiment steht außerdem in Dark Platinum matt zur Verfügung; Sync und Tara Ultra mit verkürzter Lieferzeit von nur zwei Tagen. Tara Ultra bietet sechs Funktionsvarianten: Vom klassischen Einhebelmischer, erweiterbar um Spülbrausegarnituren, bis hin zu Pull-down-Armaturen mit Brausefunktion und der Profi-Variante mit flexibler Schlauch/Feder- Kombination.