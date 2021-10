Siemens erweitert Gebäudeproduktportfolio

Siemens Smart Infrastructure hat die Übernahme des französischen Start-ups Wattsense abgeschlossen. Das Hardware- und Softwareunternehmen Wattsense bietet ein Plug-and-Play-fähiges IoT-Managementsystem für kleine und mittelgroße Gebäude an und erweitert so Siemens‘ Gebäudeproduktportfolio. Wattsense wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Dardilly in der Nähe von Lyon/Frankreich.

IoT-Managementsystem für Gebäude

Wattsense optimiert das technische Management von kleinen und mittelgroßen Gebäuden mit einer IoT-Lösung, wodurch eine Einführung von Energiemanagementangeboten in Objekten mit wenig oder gar keiner Gebäudemanagementsystemtechnologie ermöglicht wird. Gleichzeitig werden die Anforderungen nach Effizienz und Nachhaltigkeit erfüllt. Wattsense senkt die Einstiegshürden und möchte gleichzeitig die Investitionskosten niedrig halten, sodass die Kunden eine breite Palette von Geräten anschließen können.

Die Vorteile eines cloudbasierten IoT-Managementsystems für Gebäude werden nun für eine größere Anzahl an Immobilientypen zugänglich, darunter Schulen, Büros, Lagerhäuser sowie im Einzelhandel. „Zusammen mit Wattsense wollen wir den Einsatz von IoT-Systemen in weiteren Gebäuden beschleunigen und mehr Menschen und Unternehmen die damit verbundenen Vorteile in den Bereichen Nachhaltigkeit, Komfort und Kosten ermöglichen“, erklärt Henning Sandfort, CEO Building Products bei Siemens Smart Infrastructure. „Das SaaS-Geschäftsmodell und die innovativen Technologien von Wattsense sind eine perfekte Ergänzung unseres wachsenden digitalen Portfolios für unsere Kunden.“

Mehr als 2,3 Millionen Geräte sind an die die Cloud-Plattform von Siemens Smart Infrastructure angebunden. Das Portfolio bietet mehr als 150 digitale Applikationen und Angebote. Das Engagement von Wattsense für die Senkung des Energiebedarfs und der Kohlendioxidemissionen im Gebäudesektor passe perfekt zur Vision von Siemens, Technologien zu entwickeln, die die Gesellschaft voranbringe, bestärkt Louis Vermorel, Gründer und CEO von Wattsense.