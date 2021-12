Siemens kauft Digital-Twin-Software von EcoDomus

Siemens Smart Infrastructure hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Digital-Twin-Gebäudesoftware des US-Unternehmens EcoDomus unterzeichnet. Damit erweitert Siemens ein Portfolio für digitale Gebäude, das unter anderem Cloud-basierte Building-Operations-Twin-Software und die Gebäudemanagement-Plattform Desigo CC umfasst.

BIM-basiertes Lebenszyklusmanagement

Die Software von EcoDomus erstellt, pflegt und visualisiert BIM-basierte digitale Gebäudezwillinge und macht Planungs- und Baudaten für den Betrieb und die Wartung von Gebäuden verfügbar. Kunden können digitale Abbildungen ihrer Gebäude und Anlagen erstellen und so eine gemeinsame Datenumgebung schaffen, die BIM, Gebäudemanagement-Systeme (BMS), computergestützte Wartungsmanagement-Systeme (CMMS) und das Internet of Things (IoT) integriert. Die Lösung ermöglicht BIM-gesteuerte Workflows und ein auf dem digitalen Zwilling basierendes Lebenszyklusmanagement, das durch 3D-Visualisierung ergänzt wird.

Datennutzung auch außerhalb der Bauphase

„Die Art, wie wir Gebäude betreiben, hat sich dank Digitalisierung und digitaler Zwillinge grundlegend verändert“, weiß Henning Sandfort, CEO Building Products bei Siemens Smart Infrastructure. Die Software von EcoDomus erweitere das bestehendes Angebot für digitalisierte Gebäude. „Damit stärken wir unsere führende Position in diesem dynamischen Markt und bieten unseren Kunden sämtliche Vorteile eines BIM-basierten Gebäudebetriebs“, so Sandfort weiter. Bisher wurden BIM-Daten hauptsächlich in der Bauphase eines Gebäudes verwendet. Heute können ihre Vorteile auch in der Betriebs- und Wartungsphase genutzt werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da hier 80 Prozent der gesamten Lebenszykluskosten eines Gebäudes anfallen.

Die Funktionen zur Datenerstellung und -visualisierung der Software von EcoDomus soll Kunden erhebliche Vorteile bringen, darunter besseren Einblick in die Leistung ihres Gebäudes, Identifizierung und Lösung von Problemen in Echtzeit, sowie bessere Raum- und Energienutzung. Auf diese Weise können Kunden ihre Gebäude in nachhaltigere Orte zum Leben und Arbeiten verwandeln und dabei gleichzeitig Prozesse verbessern wie Betriebskosten senken. EcoDomus Inc. ist ein privates US-Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für die nächsten Monate erwartet und unterliegt den von beiden Parteien vereinbarten Bedingungen.