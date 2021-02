Sinfonie in e-Maille

In das 1997 vom kanadischen Rock-Musiker Bryan Adams eröffnete Warehouse Studio in Vancouver ist eine Kaldewei-Wanne mit SOUND WAVE eingezogen. Hier geben sich seit Jahren die Rockgrößen des Musik-Business regelrecht die Klinke in die Hand: REM, Nickelback, Billy Joel, Muse, Metallica und AC/DC haben im The Warehouse Studio schon Songs und ganze Alben aufgenommen. Und natürlich hat Bryan Adams selber hier in den vergangenen Jahren den Großteil seiner Aufnahmen realisiert.