So macht sich Star-Comedian Sarah Cooper über die Badezimmer-Expertise des US-Präsidenten lustig

Bekanntlich ist ja US-Präsident Donald Trump ein vielseitiger Experte: er kennt sich mit dem Aktienmarkt aus wie kein anderer, er ist einer der führenden Virologen der Welt, kaum einer hat mehr Ahnung vom Corona-Virus und dessen Bekämpfung und keiner schafft es, mehr Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Selbsteinschätzung des US-Präsidenten und seine oft bizarren Wortspenden sind für die US-Komikerin Sarah Cooper Ziel beißenden Spotts: in kurzen Videos auf TikTok imitiert Cooper den US-Präsidenten, indem sie zu dessen eingespielter Stimme ihre ganze Mimik und ihr gestisches Talent einsetzt, um Trumps Expertise zu zerlegen. Auf Twitter hat Cooper mittlerweile 1,3 Millionen Follower.

So wie Trump Experte für alle Weltkrisen ist, so ist er selbstverständlich auch Experte für den SHK-Sektor. Zum Jahreswechsel erklärte der US-Präsident wassersparenden Armaturen im Bad den Krieg: „Wir haben eine Lage, wo wir uns Waschbecken, Duschen und andere Elemente von Badezimmern sehr genau ansehen.“, so der US-Präsident im Dezember des Vorjahres. Denn, so Trump: "Man dreht den Wasserhahn auf in Gebieten, wo es enorme Mengen von Wasser gibt - und man bekommt kein Wasser." Wassersparende Armaturen, so Experte Trump, seien vielleicht in der Wüste sinnvoll, aber nicht in Weltgegenden, in denen es so viel Wasser gebe, dass es sogar „vom Himmel fällt“.

Sarah Cooper hat sich diese Analyse von Trump nun für einen ihrer Videoclips zum Vorbild genommen. Und wir empfehlen: unbedingt anschauen. Da kann der Installateur noch was lernen. Gut gespült, Sarah!