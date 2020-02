So wird das Bad zum Wohnraum

„The New Classic“ ist eine neue Badkollektion von Laufen, für die Star-Designer Marcel Wanders klassische Formen mit SaphirKeramik neu interpretiert hat. Damit das komplette Bad mit „The New Classic“ ausgestattet werden kann, hat Laufen die Kollektion sehr breit und vielseitig aufgestellt. Seit Jahresbeginn ist die Serie in vollem Umfang erhältlich. Dazu gehören Waschtische und Waschtisch-Schalen, WCs, ein Bidet, Badewanne, Armaturen, Spiegel und Accessoires sowie Möbel.