So wird das Badezimmer zum Urlaubsort

Erholsam und gesund

Die heilsame Kombination aus Wasserdampf und Infrarot erzielt eine optimale Umgebung, in dem die Infrarottiefenwärme am besten auf den menschlichen Organismus wirkt. Dabei transportiert das Blut die freigesetzte Wärme im gesamten Körper bis in die Extremitäten. Durch den Anstieg der Körpertemperatur weitet sich das Kapillarsystem und der Stoffwechsel wird aktiviert. Bewegungsapparat, vegetatives Nervensystem, Immunsystem und Psyche positiv beeinflusst.