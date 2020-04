So wird das Dusch-WC zum intelligenten Alltagshelfer

© Grohe

Sauber und geruchlos

Mit dem Grohe Sensia Arena bleiben aggressive Reinigungsmittel und unschöne WC-Bürsten unbenutzt in der Ecke stehen. Denn eine spezielle Oberflächenbeschichtung, das spülrandlose WC-Design und die effektive Spülpower erschweren ein Festsetzen von Schmutzpartikeln. Außerdem hat das Dusch-WC eine automatische Geruchsabsaugung: Eine Schutzschicht aus Luft verhindert, dass Gerüche nach oben steigen. Gleichzeitig werden die Gerüche abgesaugt. Die abgeführte Luft wird dann mit einem Aktivkohlefilter gereinigt und wieder an die Umgebung abgegeben. So gehört dicke Luft der Vergangenheit an.