Standardisierter Produktdatenaustausch für Gebäudetechnik

Moderne Technische Gebäudeausrüstung (TGA), das heißt: Computergestützte, dynamische, vernetzte Technik. Planung, Betrieb und Wartung laufen zu großen Teilen bereits digital ab. Das erfordert zuverlässige, standardisierte Datenformate. Einheitlichkeit in diesem Bereich unterstützt die optimale Bearbeitung dieser Aufgaben innerhalb der TGA. Die Richtlinienreihe VDI 3805 schafft hier Verbindlichkeiten und enthält sämtliche Anforderungen an den Produktdatenaustausch in der TGA. Zwei neue Blätter zu Pumpen und modularen RLT-Geräten erweitern die auch im BIM-Kontext relevante Richtlinienreihe.

Die neue VDI 3805 Blatt 4 widmet sich dem Produktdatenaustausch im Bereich Pumpen und deren Zubehör. Die Richtlinie enthält eine Übersicht der hierarchischen Gliederung von Pumpen und den zugehörigen technischen Daten und Produktelementdaten. Davon umfasst sind Angaben zu den verschiedenen Baureihen, Zubehör, Antrieb, Pumpengehäusen und weiteren spezifischen Parametern sowie Anwendungsbeispiele.

Für den Produktdatenaustausch im Bereich der modularen RLT-Geräte und deren Zubehör gilt die neue VDI 3805 Blatt 9. Diese stellt zwei Arten eines Produktdatenkatalogs dar: Einen mit standardisierten, vom Anbieter fertig zu kaufenden RLT-Geräten sowie einen mit einzelnen oder zusammengestellten alternativen RLT-Geräten. Blatt 9 enthält eine hierarchische Aufstellung der modularen RLT-Geräte und eine Gegenüberstellung der Produktelementdaten sowie der zugehörigen technischen Daten. Beide neu erschienenen Richtlinienblätter orientieren sich an den Vorgaben des Grundlagenblatts, der VDI 3805 Blatt 1.

Herausgeber der VDI 3805 Blatt 4 „Produktdatenaustausch in der technischen Gebäudeausrüstung - Pumpen (Kreiselpumpen)“ und Blatt 9 „Produktdatenaustausch in der technischen Gebäudeausrüstung - Modulare RLT-Geräte“ ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG). VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichen Auslegestellen kostenfrei eingesehen werden.