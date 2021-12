Stimmungsvolle Duscherlebnisse

Die Wirkung von Licht auf Laune und Leistungsfähigkeit zeigt sich besonders deutlich im Winter, wenn die Tage kürzer und dunkler werden und man morgens nicht richtig in die Gänge kommt. Auch eine Dusche ist als Energiekick am Morgen oder Entspannungsmoment am Abend ein echter Stimmungsmacher. Mit dem gemeinsamen Lichtpartner Philips Hue lanciert hansgrohe ein Set für ein individuelle Wohlfühlmomente.

Variationen für unterschiedliche Stimmungen

Das Produktbundle besteht aus einer Rainfinity Handbrause mit drei Strahlarten, einer Philips Hue Go inklusive Philips Hue Bridge und fünf innovativen Duft-Tabs RainScent von hansgrohe. Dank Integration der Hue Go überträgt die hansgrohe home App passende Lichtstimmungen zu einem der sieben Duschszenarien auf das smarte Licht: „Guten Morgen“, „Erholung“, „Vitalität“, „Entspannung“, „Schönheit“, „Natur“ und „Gute Nacht“. Nicht nur die gewünschte Wassertemperatur trägt zur individuellen Stimmung bei, auch die anpassbaren Strahlmodi der Handbrause sorgen für Abwechslung - ob wohltuender PowderRain, ein Wasserstrahl aus mikrofeinen Tropfen, der belebende Strahl von IntenseRain, oder der punktuelle Massagespray MonoRain. Zusätzlich unterstreichen für die Szenarien entworfene Essenzen des RainScent Dufttab-Sortiments mit den Aromen Lavendel, Granatapfel, Bergamotte, Edeltanne und Rosmarin/Zitrus die gewählte Stimmungswelt.