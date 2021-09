Techem: Neuer Standort in der Steiermark

Techem, Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude, wechselt seinen bisherigen Standort in Graz: Das neue Büro in Kalsdorf südlich von Graz besticht durch Energieeffizienz und bietet mehr Raum für mehr Mitarbeiter und die persönliche Betreuung der Kunden in der Region. Auch im Hinblick auf die Infrastruktur wurde in den neuen Büroräumlichkeiten auf einer Fläche von 410 m2 inklusive 80 m2 Lager auf moderne Heiz- und Kühltechnik sowie smarte Gebäudetechnik gesetzt.

Neue Arbeitsplätze

Der Service-Anbieter hat acht Standorte in Österreich und betreut landesweit eine halbe Million Wohnungen mit rund drei Millionen Mess- und Erfassungsgeräten: Durch energieeffiziente Lösungen soll der CO2-Abdruck in Gebäuden verringert und mit digitalisierten Serviceangeboten Zeit und Kosten gespart werden. Doch auch die räumliche Nähe zum Kunden spielt für das Unternehmen eine Rolle, der neue Standort ermögliche eine noch bessere Kommunikation mit Kunden und Partnern, freut sich Standortleiter Daniel Eberhard. „Damit sind wir auch bestens gerüstet, unser regionales Team weiter auszubauen.“