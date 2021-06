Technik wie bei einem Gewitter...

Laut Einschätzung der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) finden 99,9 % der Ansteckungen mit dem Corona-Virus in Innenräumen statt. Ein kontinuierlicher Luftwechsel und eine gute Raumlufthygiene minimieren dieses Risiko. Einen weiteren Schritt in Richtung Eliminierung schädlicher Aerosole geht der Lüftungsspezialist Pluggit mit PluggVoxx pure. Das Modul nutzt das Prinzip der Ionisation für die Raumluftaufbereitung und wird in die Lüftungsanlage integriert.

Künstliches Gewitter

PluggVoxx pure entstand in Zusammenarbeit mit Bioclimatic, einem führenden Unternehmen für Luftqualitätsverbesserung mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Ionisationsverfahren. Die Technik orientiert sich dabei an der Natur und imitiert deren bipolare Ionisation mithilfe einer Ionisationsröhre: Wie bei einem Gewitter in der Atmosphäre werden die Sauerstoffmoleküle in der Raumluft aktiviert. Die positiv oder negativ geladenen Ionen binden die Molekülketten von Umweltschadstoffen und Geruchsmolekülen. Pollen, Bakterien und Viren werden durch den aktivierten Sauerstoff weitestgehend neutralisiert, sodass sie inaktiv werden. Auch unangenehme Gerüche verschwinden.

Auch Oberflächen werden gereinigt

Sauerstoff-Ionen sind in der Raumluft zudem permanent aktiv. Weil sie ständig nachgebildet werden, sinkt ihr Anteil trotz Abtransport der verbrauchten Raumluft nicht. Ein möglicher Vireneintrag kann so kontinuierlich abgebaut und nahezu gebannt werden. Diese Reaktion erfolgt nicht nur in der Luft, sondern auch an den Oberflächen von Wänden und Gegenständen – somit entfallen bei normaler Raumnutzung laut Hersteller weitestgehend zusätzliche Desinfizierungsmaßnahmen bei Mobiliar und anderen Objekten.

Nachrüstung möglich

Das 600 mm x 280 mm x 205 mm messende Bauteil PluggVoxx pure lässt sich in den Zuluftstrom der einheitszentralen Pluggit Wohnraumlüftungsanlage einklinken. Auch eine Nachrüstung in bestehende Anlagen ist möglich. Die Luftaufbereitung mit PluggVoxx pure funktioniert ohne chemische Zusatzstoffe oder Einträge. Die aktiven Sauerstoff-Ionen befinden sich als Neutralisationsquelle überall in der Raumluft - die Schadstoffneutralisation findet daher ständig statt und soll auch neu eingetragene Aerosole erfassen. Die Ionisationsleistung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Ionisationsröhre auf das Raumvolumen abgestimmt. Wohnflächen von bis zu 200 m² können so mit gesunder Innenraumluft versorgt werden.