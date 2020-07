Topaz: Ein Statement fürs Badezimmer

Beim Vintage Finish in gebürstetem Messing (VBB) sorgt die Beschichtung aus Expoxidharz für eine regelmäßige, aber nicht ganz glatte Textur. Die Armaturen in Gunmetall wirken in ihrem dunklen, Stein ähnlichen Grau-Braun besonders natürlich und warm. Aufgrund einer speziellen Wachsbehandlung entwickeln sie im Laufe der Zeit eine samtene Oberfläche von einzigartigem Charakter.