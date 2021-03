TOTO nimmt an ISH 2021 teil

Aufgrund des digitalen Veranstaltungsmodus der ISH 2021 setzt der japanische Sanitärexperte TOTO darauf, Sauberkeitsinnovationen ("Cleanovation") und Hygienetechnologien auch im virtuellen Zusammenhang erlebbar zu machen. Interessierte finden das Unternehmen vom 22. bis zum 26. März auf der ISH 2021.



Mit Filmen, interaktiven Räumen und einem Veranstaltungsprogramm zeigt TOTO unterschiedliche Facetten. Nicht nur Wohlbefinden und Regeneration, aber auch die drängende, aktuelle Probleme sollen in diesem Rahmen behandelt werden: Wie gehen wir mit Infektionsgefahr um? Wie gelingt es, sich bereits im Badezimmer wirksam davor zu schützen? Erstmals spricht auch die Messe Frankfurt im Vorfeld des Branchenereignisses von einer „sich abzeichnenden Hygienewelle im Bad“. Bei TOTO konzentriert man sich in jüngster Zeit besonders auf Hygienetechnologien wie Washlets™ (Dusch-WCs) und spülrandlose WCs.



„Unsere WCs gehören zu den hygienischsten WCs, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind und die alle WC-Standards erfüllen, die vom Robert-Koch-Institut für Krankenhäuser empfohlen werden“, so das Statement von Hubertus Brüggemann, Vertriebsdirektor von TOTO Europe.