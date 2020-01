Toto präsentiert neues Washlet

Immer mehr Menschen haben auch in Europa das Bedürfnis, sich im Bad vom Alltag zu erholen und neue Energie zu schöpfen. In Japan ist der Aufenthalt im Bad ein tägliches Ritual – und fasziniert immer wieder aufs Neue. Mit seinen Produkten versucht der japanische Sanitäranbieter Toto, diese Kultur auch in Europa zu etablieren.

Mit dem Washlet-Modell RW aus der Prime Edition erweitert Toto nun sein Produktportfolio. Das Washlet vereint alle bewährten Hygienefunktionen in einem einzigen Produkt und ermöglicht es, auf hohem Niveau Wellness, Hygiene und Komfort im eigenen Bad zu genießen.

Verlässliche Hygiene

„Clean Synergy“, so lautet der von Toto geprägte Begriff für das Zusammenspiel der einzelnen Hygienetechnologien EWATER+, PREMIST, TORNADO FLUSH und CEFIONTECT. Das neue Modell RW der Prime Edition integriert all diese nur bei TOTO zur Verfügung stehenden Funktionen. EWATER+ sorgt dabei für die Reinigung der Keramik sowie der Stabdüse mit elektrolytisch aufbereitetem, antibakteriell wirkendem Wasser. PREMIST dient der Benetzung des Toilettenbeckens mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser, da an feuchter Keramik Schmutz schlechter haften bleibt. Die kraftvolle Spülung TORNADO FLUSH sorgt für eine gründliche Reinigung des gesamten Beckens und die langlebige Spezialglasur CEFIONTECT gewährleistet nicht nur eine dauerhaft schöne Oberfläche, sondern verhindert auch, dass sich im Becken Bakterien oder Ablagerungen festsetzen.

Lange Freude an einem Washlet haben

Das Wasser in Deutschland und Österreich ist je nach Region unterschiedlich kalkhaltig und Geräte müssen entsprechend häufig entkalkt werden, wenn sie dauerhaft einwandfrei funktionieren sollen. Beim Modell RW bietet Toto erstmals zwei Optionen für eine Entkalkung an: Die automatische Entkalkung, bei der man einen handelsüblichen Entkalker in das Gerät einfüllt und mittels Fernbedienung die Entkalkungsfunktion startet, sowie die manuelle Entkalkung durch das einfache Abnehmen der Stabdüse, die zur Reinigung in Entkalker eingelegt wird. Wenn eine Entkalkung notwendig ist, signalisiert das Washlet RW dies durch ein Blinksignal.