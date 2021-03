Auch Daikin hat sich für die ISH 2021 etwas Besonderes einfallen lassen: In wenigen Tagen starten die “Transform with Daikin”-Webinare auf der Weltleitmesse, die dieses Jahr digital von 22. bis 26 März stattfindet. Daikin legt den Fokus in 16 Online-Sessions auf energieeffiziente Klima- und Raumluftlösungen.

“Als verantwortungsvoller Branchenführer wollen wir nicht nur für sichere und gesunde Klimalösungen und Innenraumluft sorgen. Wir wollen gleichzeitig bis 2050 als Unternehmen klimaneutral werden – und zwar entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Die konsequente Einhaltung aller Vorschriften zum Einsatz von Kühlmitteln sowie energie-effiziente Wärmepumpen tragen wesentlich zu unserer Umweltvision und zu Europas Renovierungswelle bei“, so Carl Lievens, Managing Director von Daikin Central Europe.



„In Österreich geht es darum, 600.000 fossile Heizungssysteme auszutauschen. Dafür bieten wir die richtigen Lösungen. Die staatlichen Förderungen von bis zu 5.000 Euro sowie zusätzliche Förderungen auf Landesebene sind ein wichtiger Anreiz für Hausbesitzer“, ergänzt Claus Albel, Geschäftsführer von Daikin Österreich.



Daikin wünsche sich in jedem europäischen Haushalt eine Wärmepumpe, erzählt Patrick Crombez, General Manager für Heizen und Erneuerbare Lösungen bei Daikin Europe. “Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern können wir so den Heizungssektor im Sinne der Dekarbonisierung transformieren und unseren Kontinent klimafreundlicher gestalten."

Was auf dem Programm steht

Nachhaltigkeit: Dieses Thema steht bei den Sessions zu „Kältemittel und Kreislaufwirtschaft“, „Green Building Solutions“ und „Bereit für die Renovierungswelle – eine Wärmepumpe in jedem Haus“ im Zentrum.

Transformation des Heizungssektors: Beispielhaft für neue Technologien für Wohnlösungen, wird die neue Daikin Prefera behandelt. Neben einer Einführung in die Produktserie liefern Experten auch Argumente gegen die häufigsten Missverständnisse rund um Klimaanlagen.

Raumluftqualität: Diese Sessions bieten neueste Informationen zu Daikin Klimalösungen im Allgemeinen, sowie Best Practice Beispiele.

„Um der Erderwärmung entgegenzuwirken, sind nachhaltige Klimalösungen unerlässlich. Insbesondere energieeffiziente Wärmepumpen zählen dazu und sind heute für jede Anwendung geeignet“, schließt Crombez.