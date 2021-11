Trox stattet TrIIIple-Türme aus

Im Oktober wurde auch der dritte Wiener TrIIIple-Turm an die Eigentümer übergeben - für saubere Luft im Gebäudekomplex sorgen die High-Tech-Anlagen von Trox. Insgesamt wurden zehn kombinierte X-Cubes und mehr als 30 Abluftgeräte verbaut. Sie ermöglichen Wohnen, Arbeiten und Leben im vom renommierten Architektenteam Henke Schreieck entworfenen Hochhaus-Ensemble zwischen der Business-Stadt TownTown und dem grünen Prater.

Trotz Pandemie im Zeitplan

Die drei im Dialog zueinanderstehenden Türme ragen mehr als 100 Meter in die Höhe. Turm eins und zwei bieten Platz für rund 500 Eigentums- und Vorsorgewohnungen. In Turm drei finden sich rund 670 Apartments für Studierende und Young Professionals. Zusätzlich bietet TrIIIple unter anderem einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Café und einen Kindergarten. Die High-Tech-Anlagen von Trox Austria sorgen für Frischluftzufuhr, ein optimales Raumklima und filtern Gerüche wie Schadstoffe. „Das Projekt war in der Planung sehr umfangreich“, weiß Norbert Lex, Vertriebsleiter von Trox Österreich. Dass man trotz der Covid-19-Lockdowns alle Zeitpläne eingehalten habe, mache einen schon stolz, betont er.

© TROX/FOTO HAUS Fotografie Zehn kombinierte X-Cubes sind im TrIIIple-Komplex verbaut.

Eckdaten des Projektes

In den TrIIIple-Türmen wurden insgesamt mehr als 40 Lüftungsgeräte verbaut: Zehn kombinierte X-Cubes mit Luftmengen von 2.700 m³ bis 13.000 m³ pro Stunde und mehr als 30 Abluftgeräte mit einer Luftmenge von 900 m³ bis 5.700 m³ pro Stunde. Die Abluftgeräte der Wohnungen bestehen aus einem Ventilator und einem Spezialfilter, der Gerüche und Schadstoffe entfernt. Für Supermarkt und Büros sind die Lüftungsanlagen mit einem Rotationstauscher für die Wärmerückgewinnung versehen. Um ein optimales Raumklima in den Büros zu gewährleisten, wurde die entsprechende Anlage zusätzlich mit einem Dampfbefeuchter ausgestattet – damit kann eine Raumfeuchte von bis zu 45 Prozent relative Feuchte erreicht werden. Die Lüftungsgeräte für Restaurant, Café, Kindergarten und gewerbliche Nutzung bestehen in der Zuluft aus zwei Filterstufen, Plattenwärmetauscher als Wärmerückgewinnung sowie Heiz- und Kühlregister. Die Abluftgeräte sind so ausgelegt, dass sie bei Bedarf mit einem Aktivkohlefilter zur Absorption von Gerüchen ausgestattet werden können.