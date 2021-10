VDI 6022 in Österreich – was Sie wissen müssen!

Gründer und Präsident des ÖFR (Österreichischer Fachverband für Raumlufttechnik) sowie stellvertretender Ausschussvorsitzender im Richtlinienausschuss VDI-ÖFR-SWKI 6022 Blatt 8 Lüftungsreinigung, Remus Marasoiu, beantwortet im TGA-Interview Fragen zu diesem Thema.

TGA: Gelten VDI-Richtlinien in Österreich?

Remus Marasoiu: VDI-Richtlinien sind in Österreich ebenso gültig wie das Papierformat DIN A4. Sowohl VDI als auch DIN sind Institutionen, welche technische Regelwerke definieren. Diese basieren auf naturwissenschaftliche Faktoren, welche auf dem gesamten Erdball dieselbe Gültigkeit besitzen.

Warum VDI-Richtlinien verwenden, wenn es ÖNORMEN gibt?

Marasoiu: Es gibt für manche Anforderungen keine passende ÖNORM. Möchte man durch die Anwendung eines anerkannten technischen Standards Rechtssicherheit haben, so bleibt keine andere Wahl, als sich außerhalb des Angebotes an ÖNORMEN eine entsprechende Lösung zu suchen. Beispielsweise sind Parameter und Obergrenzen für mikrobiologisches Wachstum in RLT-Anlagen nur in der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1, Tabelle 10 festgelegt. Eine Alternative zur VDI 6022 Blatt 1 ist zumindest in deutscher Sprache nicht existent.

Ist man verpflichtet VDI-Richtlinien anzuwenden?

Marasoiu: Eine Richtlinie muss angewendet werden, wenn der Gesetzgeber das so bestimmt. Dies kann der Fall sein, wenn ein bestehendes Gesetz oder eine bestehende Verordnung auf die jeweilige Richtlinie verweist, oder, wenn die Anwendung einer Richtlinie durch einen behördlichen Bescheid vorgeschrieben wird. In beiden Fällen besitzt eine Richtlinie gesetzlichen Charakter und MUSS angewendet werden. Eine Richtlinie muss auch dann angewendet werden, wenn ein Anlagenbetreiber Rechtssicherheit in Bezug auf die betriebenen technischen Anlagen erlangen möchte. Im Falle der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1, gibt es, wie in den vorhergehenden Punkten erläutert, keine Alternative. Wenn man also den mikrobiologischen Zustand von RLT-Anlagen bestimmen möchte - und dazu ist man laut Gesetz verpflichtet - so ist die Anwendung dieser VDI-Richtlinie optionslos, beziehungsweise verpflichtend.

Darf man seine Leistungen mit dem Zusatz „gemäß VDI“ anbieten?

Marasoiu: Bevor man eine Dienstleistung „gemäß" bzw. „laut" einer bestimmten Richtlinie wie zum Beispiel VDI 6022 anbietet, muss man die Forderungen und Formalkriterien aus der entsprechenden Richtlinie gut kennen. Nur wenn diese eins zu eins umgesetzt werden, darf man eine Dienstleistung mit dem Zusatz "gem. VDI 6022" anbieten.

Ein Beispiel: Lufthygiene-Schulungen gem. VDI 6022 Kat. A & B…

Marasoiu: Wenn die Forderung in der Richtlinie VDI 6022 Blatt 2 lautet, dass Schulungen gemäß VDI 6022 Kategorie A und B von zwei vom VDI zugelassenen Referenten vorgetragen werden müssen und ein Anbieter am Markt die Schulung von nur einem VDI zugelassenen Referenten vortragen lässt, so handelt es sich NICHT um eine Schulung gemäß VDI 6022, da die Forderungen aus der Richtlinie, nicht umgesetzt wurden. Wird die Schulung trotzdem als „Schulung gemäß VDI 6022" beworben, so kann wegen unlauterem Wettbewerb geklagt werden. Mindert man also den Leistungsumfang um einen oder mehrere Punkte, darf man nicht mehr von „gemäß“ sprechen, sondern muss den Zusatz „in Anlehnung an" verwenden.