Vernetzte Gebäudewelten

Johnson Controls Integrated Solutions - Gebäude mit Gedächtnis, Intelligenz und einzigartiger Identität

Als im März des Jahres die handelsrechtliche Fusionierung der Konzernschwestern Johnson Controls und Tyco in Österreich über die Bühne geht, entsteht die Johnson Controls Integrated Solutions GmbH. Und bringt mit dem neuen Firmennamen ihre Kernkompetenz auf den Punkt: Integrated Solutions.

„Wir präsentieren Komplettlösungen, die sich aus unserem gesamten Leistungsportfolio zusammensetzen. Die Geschäftsbereiche Heating, Ventilation & Air Conditioning (HVAC), Gebäudeautomation (BMS) sowie Fire & Security (F&S) arbeiten Hand in Hand zusammen, um Gebäude optimal zu vernetzen und leistungsfähiger zu machen“, so Helmut Schröer, Geschäftsführer der Johnson Controls Integrated Solutions GmbH. „Allein im Bereich COVID-19-Prävention bieten wir umfangreiche Lösungen an. Von berührungslosem Zutrittsmanagement über Messung der Körpertemperatur mittels Wärmebildkameras bis hin zu Optimierung der Raumluft auf Basis der mittels Zutrittskontrolle erfassten bzw. geregelten Raumbelegung. Zusätzlich bieten wir hochwertige Luftreinigungs-Standgeräte mit HEPA-Filtern zur Reduktion von Viren in der Raumluft an.“

Die digitale Marke OpenBlue von Johnson Controls vereint alle Produktlösungen und die zugehörigen Services und Leistungen unter einem Dach. Durch den Einsatz der OpenBlue-Plattform können die Kunden den Betrieb systematischer verwalten und erhalten Gebäude mit Gedächtnis, Intelligenz und einzigartiger Identität. Die Plattform verbindet die Open-Blue-Suite von Lösungen und Dienstleistungen mit preisgekrönter künstlicher Intelligenz (KI), die Daten von innerhalb und außerhalb von Gebäuden kombiniert.

Dabei bildet OpenBlue erstmals die Gesamtheit aller digitalen Lösungen ab. Die Architektur ermöglicht die übergreifende Verwaltung Hunderttausender von Datenpunkten und gestattet auch den Austausch mit Fremdsystemen. Die unkomplizierte und transparente Einsicht auf Reports und Analysen aller Bereiche ist gewährleistet – ohne sich mit allen Einzelsystemen auseinandersetzen zu müssen.

OpenBlue ermöglicht es Gebäuden, in verschiedene Modi zu wechseln, um besser und schneller auf verschiedene kritische Situationen zu reagieren. Die Modi können das Management des Gebäudezugangs, des Luftstroms, Aufzugsbewegung, Türschlösser, Beleuchtung sowie andere Umgebungs- und Sicherheitseinstellungen umfassen. Gebäude können eigenständig dazulernen, Fehler selbst erkennen und beheben sowie automatisch auf persönliche Präferenzen und Anforderungen der Gebäudenutzer reagieren.

Konkret umfasst OpenBlue KI-gestützte Servicelösungen wie etwa Ferndiagnose, vorausschauende Wartung, Compliance-Überwachung, erweiterte Risikobeurteilung und vieles mehr. Es vereint Klimaschutz mit Komfort und Sicherheit für die Gebäudenutzer und reduziert den Betriebsaufwand ebenso wie den ökologischen Fußabdruck. „Mit OpenBlue können enorme Energieeinsparungen erzielt werden. Durch die Verbindung von HVAC-Anlagen mit neuen Daten und künstlicher Intelligenz können die Nutzer der Plattform mit Kosteneinsparungen von 20 bis 60 Prozent rechnen“, erklärt Helmut Schröer.

„Nicht zuletzt überzeugt OpenBlue durch verbesserte Luftqualität. Healthy Buildings, das heißt gesunde Gebäude mit gesunden Menschen, sind das Herzstück unserer Vision für eine gesunde Welt. Auf Basis der verfügbaren Daten können Gebäudeeigentümer besser Prioritäten setzen und fundiertere Entscheidungen für ihre Gebäude und die Menschen darin treffen“, fasst Helmut Schröer zusammen.