Vigour erweitert Produktserie Clivia

Die Produkte der einzelnen Designlinien Vigour Vogue, White, Derby, Clivia, One und Individual sind perfekt aufeinander abgestimmt. Für maximalen Gestaltungsspielraum und minimalen Aufwand. Bei Vigour bekommen Installationsfachbetriebe von A wie Armatur über D wie Duschabtrennung bis W wie Whirlsysteme alles, was ein Wohlfühlbad braucht.

Clivia neu ab Herbst: Frisches, junges Design im Einstiegsbereich

Die Designline Clivia beweist eindrucksvoll, dass ein Bad aus einem Guss nicht kompliziert und kostspielig sein muss. Clivia erfüllt nicht nur alle Ansprüche an vollendetes, zeitgemäßes Design, sondern überzeugt auch mit hochwertigen Materialien und herausragender Verarbeitungsqualität. Mit neuen und frisch-frechen Produkten im jugendlichen Design für den Einstiegsbereich erscheint Clivia in neuem Gewand. Clivia neu ist ab Herbst in Österreich erhältlich.

Alle Produkte von Vigour sind über den Fachgroßhandel der GC Gruppe Österreich sowie in den Elements Badausstellungen erhältlich.