Virtuell: Von der Messe in die After-Work-Party tanzen

Auch virtuelle Branchentreffen müssen gebührend gefeiert werden, dachte man sich beim Anbieter für Badlösungen, Kaldewei. Um den eigenen Digital-Kongress angemessen zu zelebrieren, hat man sich etwas Besonderes überlegt - thematisch nahe an der SOUND WAVE Badewanne: Kollegen, Partner und Pressevertreter sind morgen, am 24. März um 18:30 Uhr zur After Work Party mit Alygia via Instagram Live eingeladen.

Das Duo besteht aus den zwei Berliner DJanes Giannina Haupt und Alyssa Cordes, sie sind international für ihre Mixes bekannt und debütierten im vergangenen Jahr ihren Song „Remember me“. Am Abend des dritten Messetages der digitalen ISH 2021 legt das Duo ab 18.30 Uhr auf dem Kaldewei Instagram Kanal auf. Performt wird live aus Berlin.