Volle Kraft in Richtung Energiewende

"Energiewende – volle Kraft voraus!" ist der Schwerpunkt der World Sustainable Energy Days (WSED) 2022 in Wels. Die WSED 2022 möchten den weitreichenden Wandel bei Technologien, Strategien und Märkten zur Erreichung der EU-Klimaneutralität präsentieren. Die WSED sind eine jährliche Konferenz zur Energiewende und Klimaneutralität mit mehr als 650 Teilnehmern aus über 60 Ländern. Sie werden vom OÖ Energiesparverband, der Energieagentur des Bundeslandes Oberösterreich, organisiert.

Die Ausgabe im Jahr 2022 bringt neue Themenschwerpunkte mit sich: So macht etwa das neue "Fit for 55"-Paket der EU Tempo in Richtung Klimaneutralität. Energie ist für 75 % der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, daher ist die Energiewende entscheidend und steht ebenso im Zentrum des Events. Neue EU-Richtlinien, Energiegemeinschaften, Innovation Talks und mehr sind geplant. Der Call for Papers & Speakers endet am 12. Oktober 2021.

Programmüberblick