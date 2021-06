Von IFC zu Revit leicht gemacht

Wer aus IFC-Dateien eines Gebäudemodells, das mit Allplan, ArchiCAD, oder ähnlichen Programmen erstellt wurde, ein praktikables Revit-Modell ableiten möchte, sieht sich mitunter aufwändigen Anpassungs- und Editierarbeiten ausgesetzt. Die Ursache liegt in der komplexen Logik des IFC-Standards. Darauf setzt der „IFC-Manager“ seinen algorithmischen Focus. Das neu entwickelte Solar-Computer-Programm soll Fachplanern Hilfestellung beim Prüfen, Vereinfachen oder Anpassen von bereitgestellten IFC-Daten bieten, um daraus Revit-Modelle generieren zu können.

Zuordnung

Zum Generieren eines Revit-Modells aus IFC müssen IFC-Klassen (z. B. Wand) auf entsprechende Revit-Kategorien zugeordnet werden. Ähnlich einem Wörterbuch für die Sprachübersetzung kann eine „Mapping-Tabelle“ die Zuordnung „global“ und automatisiert durchführen. Aber: Die Zuordnung ist nicht eindeutig, denn wie sich ein Wort im Wörterbuch sinnverwandt durch verschiedene Synonyme ersetzen lässt, gibt es auch für die IFC/Revit-Klassen-Zuordnung verschiedene Optionen. Eine manuelle Anpassung der Mapping-Tabelle ist daher häufig notwendig; hinzu kommt, dass im Revit-Modell nicht alle IFC-Elemente benötigt werden oder erscheinen dürfen, wie etwa Sanitär-Trennwände einer Toilettenanlage.

Kaum möglich ist die globale IFC-Zuordnung, wenn ein Architekt im Gebäudemodell mit „Allgemeinen Elementen“ (ifcBuildingElementProxy) arbeitet und diesen mit frei definierbaren numerischen oder alphanumerischen Attribut-Einträgen seine „individuelle Handschrift“ gibt - etwa für Wände, Decken, aber auch filigrane Dachkonstruktionen, Fassadenelemente, Treppen, Möbel, etc. Mit Allgemeinen Elementen können Architekten ihre Gestaltungsvielfalt vergleichsweise schnell in Gebäudemodellen abbilden, dokumentieren und in 3D visualisieren. Ein arbeitseffizienter Workflow in die Fachplanung ist jedoch erheblich erschwert.

Mit einer ergänzenden „spezifischen IFC-Zuordnung“ möchte der Solar-Computer-IFC-Manager mit Visualisier- und Editierfunktionen die Möglichkeit bieten, die „Handschrift der Architekten“ zu erkennen. So soll nach Spezifika gleicher IFC-Klassen unterschieden und Regeln für die Abbildung auf Revit-Familien aufgestellt werden, um nur benötigte IFC-Elemente für das Revit-Modell zu selektieren und auf passende Revit-Familien abzubilden. Im weiteren BIM-Workflow lässt sich das generierte Revit-Modell mit Solar-Computer-Gebäude- und TGA-Programmen verbinden.