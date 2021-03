Von New England ins Badezimmer

Der Trend zur platzsparenden Sanitärausstattung hält an; nicht zuletzt, weil den meisten keine unbegrenzte Fläche im Badezimmer zur Verfügung steht. Duravit bringt mit der neuen "Cape Cod"-Linie einen Hauch von ungezähmter Natur aus New England (USA) in die heimischen Bäder.

Mehr Baddesign-Inspiration gibt's hier!