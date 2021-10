Am siebten European Heat Pump Summit – powered by Chillventa am 26. und 27. Oktober 2021 nahmen 260 Experten aus 26 Ländern teil. Mit 34 ReferentInneen diskutierten sie über innovative Technologien in der Komponentenherstellung, die Anwendung von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe sowie Fragen zu Kältemitteln und dem Einsatz von hybriden Anlagen und Hochtemperaturwärmepumpen. In der begleitenden Foyer-Expo stellten 16 Unternehmen und Institutionen ihre Dienstleistungen und Produktinnovationen dem Fachpublikum vor. Zusätzlich wurde der Kongress in diesem Jahr durch digitale Elemente wie Livestream und Chatfunktionen ergänzt. „Wir freuen uns außerordentlich über das großartige Commitment der Wärmepumpen-Community. Nach einer turbulenten Zeit untermauern die vielen internationalen Teilnehmer den Stellenwert des European Heat Pump Summit für die internationalen Wärmepumpen-Experten“, so Daniela Heinkel, Leiterin European Heat Pump Summit und Chillventa, NürnbergMesse.

Vorträge noch bis 5. November verfügbar

Die Vorträge waren auf vier große Themenblöcke aufgeteilt: Marktentwicklungen, Forschung und Entwicklung, Entwicklung von Komponenten sowie Anwendungen von Wärmepumpen. Rainer Jakobs, fachlicher Koordinator European Heat Pump Summit und Chillventa Congress, hob im Anschluss einzelne Beiträge besonders hervor: „Besonders spannend waren beispielsweise der Vortrag von Thomas Nowak, ehpa, zur Entwicklung der Wärmepumpen in diesem Jahrzehnt in Europa, der mit dem ihm folgenden Vortrag von James Beal, UK DIT, über die Aktivitäten der britischen Aktivitäten für den Zuhörer im Wettbewerb stand." Die Quintessenz für Jakobs: Die Wärmepumpen sind überall angekommen. Der Einsatz sowohl im privaten Haus, im Mehrfamilienhaus, in Gewerbe- und Industrie als auch der Energieversorgung ist endgültig akzeptiert. Alle Vorträge wurden auch online im Livestream übertragen und sind für die Teilnehmer noch bis zum 5. November 2021 online verfügbar.