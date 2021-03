Warum die ISH so bedeutsam ist

Anlässlich der Eröffnung der diesjährigen ISH digital, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima sprachen hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft über die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung des Sanitär-, Heizungs- und Klima-Sektors und seiner Themen. Denn auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie stellte sich der SHK-Sektor 2020 als stabil heraus.

Markus Frank, Wirtschaftsdezernent der Stadt Frankfurt äußerte sich zum demographischen Wandel und der damit einhergehenden Notwendigkeit nachhaltiger Badplanung, insbesondere unter dem Aspekt der Barrierefreiheit. „Die neuesten Technologien dazu finden sich bei der ISH. Badkonzepte, die es den Menschen ermöglichen viele Jahre in ihrer Wohnung zu sein“, so Frank.

Gesellschaftliche Relevanz

„Mit der sogenannten Renovierungswelle setzt der Green Deal einen Schwerpunkt im Gebäudebereich, er definiert hier bereits für 2030 sehr ambitionierte Ziele. Der Einsatz moderner Heiztechnik ist dabei ein ganz entscheidender Faktor zur Realisierung der geforderten CO2-Einsparung", begrüßte etwa der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, den Europäischen Green Deal als eines der Top-Themen. Auch der hessische Ministerpräsident, Volker Bouffier, betonte die Relevanz der ISH, "denn Zukunft entsteht dort, wo Innovation Platz hat".

Abschließend meldete sich Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, zu Wort und führte aus: „Die ISH ist mit ihren Kernthemen rund um Wasser, Wärme und Klima seit jeher eine Messe mit gesellschaftlicher Relevanz. Das zeigt sich auch an den diesjährigen Top-Themen, die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie noch an Bedeutung gewonnen haben." Mit dem Green-Deal, der Lüftungstechnologie für saubere und gesunde Raumluft in Innenräumen und der Hygiene-Welle im Sanitärbereich würden aktuelle Themen diskutiert werden.