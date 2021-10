Was trägt die Heizindustrie zur Wärmewende bei?

Christina Eder, Eder Heiztechnik

Aus unserer Sicht geht es im Bereich CO₂-Einsparung im Gebäudebereich, um das richtige Reduzieren des Energiebedarfs durch gut geplante Bauweise sowie um die passende Verwendung der unterschiedlichen Energieträger, am richtigen Einsatzort. Wir meinen nicht: Entweder oder, sondern sowohl als auch!

Damit ist gemeint, dass die jeweils am besten zu nutzende Energieressource am richtigen Ort eingesetzt werden kann:

- Die Nutzung von leitungsgebundener Energie, wie Fernwärme und auch Fernkälte in den verdichteten Gebieten

- Die Nutzung von elektrischem Strom im Bereich der „kleinen Einheiten“ mittels Wärmepumpe

- Die Nutzung von nachwachsenden Energieträgern Holz und Holzpellets im Bereich von Privatbau

Im Bereich der leitungsgebundenen Energie, sowohl durch Erneuerbare oder auch bei Müllverbrennungsanlagen ist eine enorme Optimierungsmöglichkeit gegeben, da man diese Anlagen im Ganzjahresbetrieb nutzen könnte. Im Winter für Fernheizung und im Sommer als Lieferant von Fernkälte; dieser Bereich ist besonders im Industriebereich enorm ausbaufähig, da es eine schier unbegrenzte Anzahl an Betrieben gibt, die nach wie vor die größte Menge an Abwärme ungenutzt in die Umwelt bringen.

In diesem Bereich besteht Handlungsbedarf, um den Ausbau durch Vorgaben, Anreize und Förderungen voranzutreiben. Als besonders positives Beispiel sehen wir in diesem Bereich die Wien Energie: Das allgemeine Krankenhaus AKH in Wien wird schon seit Jahrzehnten mit Fernwärme versorgt. Gewonnen wird diese Wärme vorwiegend aus der Abwärme der Müllverbrennung im Heizwerk „Spittelau“. Seit kurzem wurde dieses Krankenhaus zusätzlich in der warmen Jahreszeit nun auch mit „Fernkälte“ beliefert - ein genialer Beitrag zur Ressourcennutzung und CO₂-Einsparung. Da wir die Zukunft besonders im urbanen Gebiet in solchen Projekten sehen, haben wir auch mit unserer Multicontrol Cool-Linie ein Produktsortiment geschaffen, das darauf optimal abgestimmt ist, denn solche Modelle lassen sich übers gesamte Bundesgebiet beliebig multiplizieren und können ein gewaltiger Beitrag sein, die zweite leitungsgebundene Energie - den elektrischen Strom - einsparen zu helfen, um ihn beispielsweise für Elektromobilität zur Verfügung zu haben.