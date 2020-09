Weg vom Stress, rein ins Bad

Weiche Konturen und filigranes Design punkten

Wer sich das Urlaubsfeeling ins Badezimmer holen will, sollte bei der Farbauswahl unbedingt auf Blautöne achten. Türkisfarbenes Wasser, umgeben von Felshängen, und ein Gefühl von Leichtigkeit spiegeln sich perfekt in der farblichen Kombination von Türkis und Grau als Wand- und Bodenfarbe mit dem Alpinweiß eines ganz exklusiven Kaldewei Trios wider: Sowohl die Kaldewei Duschfläche Nexsys und die frei stehende Wanne Meisterstück Centro Duo Oval als auch die Waschtisch-Schalen Miena überzeugen hier als vielfach preisgekrönte Designklassiker im Urlaubsbad mit weichen Konturen und filigranem Design. Pluspunkte sind dabei die abgerundeten Wannenecken, die zarte Feinwandigkeit der Waschtisch-Schalen und der integrierte Rinnenablauf in der Dusche.