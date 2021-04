Weitere Baugruppen für HeatBloC-Verteilsysteme

PAW hat seine HeatBloC-Verteilsysteme erweitert: Neu hinzugekommen sind die Baugruppen HeatBloC K33R und K34R. Diese sind mit einem Konstanttemperatur-Regler ausgestattet, wodurch sie sich für einen temperaturgenauen Betrieb von thermisch geregelten Flächen-, Niedertemperatur- und Feststoffheizungen eignen.

Für Komfort und effektive Nutzung der zur Verfügung stehenden Energie ist es wichtig, dass im Heizsystem verschiedene Temperaturen berücksichtigt werden. Der HeatBloC K33R erfasst mithilfe von PT1000-Sensoren die Quellen- sowie Vorlauftemperatur. Der K34R verwaltet zusätzlich dazu auch die Außentemperatur. Aus diesen Daten berechnet der jeweilige Regler den benötigten Sollwert und stellt den Mischer auf die richtigen Bedingungen ein, um eine möglichst gleichbleibende Raumtemperatur zu erzielen.

Zusätzlich kann die Effizienz der Gesamtanlage mit dem HeatBloC K34R durch eine optionale Raumbedieneinheit gesteigert werden: Dadurch können auch Einflüsse durch Fremdwärme wie Sonneneinstrahlung oder den Wärmeeintrag durch viele Personen berücksichtigt werden. Die Raumtemperatur kann zudem zentral über einen Regler in der Wohnung eingestellt werden.

Bei den HeatBloCs handelt es sich um vormontierte Armaturengruppen in den Nennweiten DN 20 bis DN 50 (K33R und K34R in den Nennweiten DN 25 bis DN 32). Von direkten Heizkreisen über Varianten mit 3- oder 4-Wege-Mischer sowie thermischem Regelventil über Bypassmischer bzw. Dreitemperatur-Mischer - alle diese Anwendungsfälle sind möglich. Alle Pumpengruppen können auf einen PAW-Modulverteiler aufgesetzt werden und bieten so hohe Flexibilität.