Welcome Black

Mit Schwarz liegt man verlässlich im Trend, das weiß auch Hansa: Die neuen Matt Black Edition des Unternehmens überträgt das nun auch auf Armaturen. Diese neuen Produkte – etwa die Serien Hansatwist, Hansaligna oder Hansamicra – überzeugen mit ansprechendem Design.

So eignet sich die neue Edition etwa für urbane Badezimmer im trendigen Mix-and-Match-Stil. In Kombination mit anderen Farben lassen sich zudem ansprechende Kontraste kreieren. Bei der Oberfläche handelt es sich laut Hersteller um eine Beschichtung, die sich durch Belastbarkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Zusätzlich reagiert die matte Oberfläche weniger sensibel auf Wasserspritzer und Fingerabdrücke und bietet eine angenehme Haptik.

Individuelle Gestaltungswünsche lassen sich mit Hansatwist realisieren. Besonders elegant: Die seitenbediente Variante am Spültisch mit Freiraum unter der Armatur. Wem das noch nicht reicht, der bekommt mit der XL-Variante ein Plus an Handfreiheit. Im Bad wird die Produktauswahl zudem durch mattschwarze Auf- und Unterputzvarianten und das Duschsystem Hansamicra ergänzt. Auch die berührungslose Armatur Hansaligna ist in mattschwarz erhältlich.