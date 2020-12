Wellness im Winter

Der Just Silence für fünf Personen und der Just Silence Compact für drei Personen verwandeln den Außenbereich in ein privates Wellness-Paradies und machen mit zahlreichen Komfortfunktionen von Stereoanlage bis Wasserfall auf sich aufmerksam. Besonderes Plus sind die austauschbaren Jet-Paks in den Kategorien Sport, Wellness und RelaxFlow Therapie. So lassen sich die Massagefunktionen des Spas individuell konfigurieren und bei Bedarf erweitern.