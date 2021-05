Mit der geänderten EU-Trinkwasserrichtlinie stehen neue Haftungsrisiken für Betreiber, Ausführende und Planer vor der Türe. Denn schon am 12. Jänner 2022 tritt sie in Kraft. Diese Richtlinie legt nicht nur neue Standards für das europäische Trinkwasser fest, die einen verbesserten Gesundheitsschutz in der Wasserversorgung und die Gewährleistung von Genusstauglichkeit zum Ziel haben - wobei das alleine schon beachtenswert ist. Für die Hausinstallation besonders relevant ist aber die Erweiterung des risikobasierten Ansatzes entlang der gesamten Versorgungskette, die nun auch die Trinkwasserinstallation im Gebäude erfasst. So wird in Österreich zukünftig jede Wasserversorgung mit mehr als 100 m³/Tag ein Überwachungsprogramm einrichten müssen.

Was sich außerdem noch ändert, wie sich Betreiber, Planer und Ausführende darauf vorbereiten können und was sie jetzt schon tun müssen, darüber diskutieren am Donnerstag, 17. Juni 2021 um 10 Uhr vier Expertinnen und Experten zum Thema: Wer haftet für das Trinkwasser?

Diskussionsbeiträge von (wird laufend ergänzt)

Dr. Alexander Blacky (Leiter der akktreditierten Inspektionsstelle Sterilisation und Desinfektion am AKH Wien)

(Leiter der akktreditierten Inspektionsstelle Sterilisation und Desinfektion am AKH Wien) Ing. MIchael Mattes (Bundesinnungsmeister Installateure)

(Bundesinnungsmeister Installateure) Martin Taschl (Forum Wasserhygiene, WimTec)

(Forum Wasserhygiene, WimTec) Mag. Doris Wirth (Ingenieurbüro Bluesave Consulting)

TGA Round Table

Wer haftet für das Trinkwasser?

Donnerstag, 17. Juni 2021, 10 Uhr

