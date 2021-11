White Tulip by Philippe Starck – La Différence

Mit White Tulip hat Philippe Starck sein erstes komplettes Bad aus einer Hand geschaffen. Von Badewannen, Waschtischen und Möbeln, über WCs und Bidets bis hin zu passenden Spiegeln und einer kompletten Armaturenreihe – die außergewöhnliche Formgebung aller Komponenten der Serie folgt der organischen Silhouette einer blühenden Tulpe und entfaltet dadurch einen beinahe skulpturalen und zarten Charakter. Expressive Details und zeitloses Design kombiniert mit erstklassiger Verarbeitung und hochmoderner Technologie erfüllen höchste Ansprüche.

Durch ihre einzigartige Ergonomie und die unterschiedlichen Stilwelten fügt sich White Tulip mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten in jedes Interieur ein – vom kultivierten und anspruchsvollen urbanen Loft bis zum frischen und natürlichen Landhausambiente. „In meiner Zusammenarbeit mit Duravit habe ich schon immer Entwürfe kreiert, die extrem puristisch, extrem minimalistisch und zeitlos sind. Irgendwann wurde mir klar, dass dieser Perfektion vielleicht ein Parameter fehlte: ein Gefühl, eine Art Nostalgie im positiven Sinne. Anstatt absolut zeitlose Stücke zu kreieren, wollte ich, dass die White Tulip-Kollektion in unser Leben passt; es könnte entweder eine antike Kollektion sein, die zu ihrer Zeit modern gewesen wäre, oder aber eine moderne Kollektion mit Erinnerungen an die Vergangenheit. Das Geheimnis von White Tulip liegt in der luxuriösen Anmutung, der ausgefeilten und ergonomischen Ausführung, aber vor allem ist es die liebevolle Umsetzung der Objekte. Und das macht den Unterschied“, so Philippe Starck.



Ein besonderer Blickfang ist der als Monolith gestaltete, freistehende Keramikwaschtisch, der entsprechend baulicher Gegebenheiten mit Wand- oder Bodenanbindung erhältlich ist. Im selben Stil gehalten überzeugt das runde Aufsatzbecken mit ästhetisch geformtem, leicht nach außen neigendem Rand. Auch der in der Draufsicht rechtwinklige Waschtisch übernimmt diese Form. Er ist in zwei Größen jeweils auch als Möbelwaschtisch verfügbar. Ein Handwaschbecken, ebenfalls als Möbelwaschtisch erhältlich, rundet das Sortiment ab.

Passend zu den ausdrucksstarken Keramiken gibt es Stand- und Wand-WCs sowie Bidets. Beim zugehörigen Urinal ist der White Tulip Stil ebenfalls klar erkennbar. Die WCs sind mit der neuen HygieneFlush Spültechnologie ausgestattet. Unabhängige Tests zeigen, dass diese neuartige Flächenspülung die gesamte Innenfläche der Toilette optimal reinigt. Durch die perfekt durchdachte Wasserführung entsteht ein Wirbel, der bei 4,5 Liter Wasser jederzeit eine ideale Ausspülung garantiert.

Für noch mehr Hygiene sind alle neuen HygieneFlush WCs standardmäßig mit der bewährten HygieneGlaze Keramikglasur ausgestattet. Im Innenraum der Toilette eingebrannt sorgt HygieneGlaze dafür, dass bereits nach sechs Stunden ca. 90 %, nach 24 Stunden ca. 99,9 % (z.B. Kolibakterien) abgetötet werden. Die herausragende Qualität bei White Tulip spiegelt sich auch in der neuen lebenslangen Garantie wieder, die Duravit auf die Keramiken der Serie gewährt.

So außergewöhnlich und edel wie die ganze Serie präsentieren sich auch die eleganten Möbel. Auf Gehrung gefertigte und dadurch handwerklich außerordentlich fein gestaltete Kanten unterstreichen die präzise Beschaffenheit der White Tulip Möbel, deren Breiten von 350 bis 1300 mm reichen. Die Möbel und die passenden Halbhochschränke mit zwei bzw. drei Glasfachböden sind unifarben mit Hochglanz- oder Seidenmattlack in jeweils fünf hochwertigen Farben erhältlich. Alternativ kann für die Front eine Massivholzoberfläche - Eiche Natur oder Amerikanischer Nussbaum – gewählt werden.

Eine Besonderheit bieten die seidenmatten Oberflächen: Auf dieser speziellen Lackoberfläche ‚verschwinden‘ kleine Kratzer beinahe wie von selbst, so dass das Möbel immer wie neu aussieht. Zudem ist die Reinigung und Pflege dank der speziellen Anti-Fingerprint-Beschichtung besonders einfach. Der optionale, prägnante Griff in Chrom offeriert ein spannendes Gestaltungselement. Er kann als Kontrast zu den matten Lacken und Massivholzoberflächen eingesetzt werden, oder als auffälliger Effekt auf hochglänzendem Lack dienen.

Mit den beweglichen Möbelgriffen in Ringform ausgestattet, verfügen die Schubkästen über Selbsteinzug. Bei der Variante ohne Griff sind sie zusätzlich mit Tip-on Technik ausgestattet und können so bequem durch leichten Druck bedient werden. Die beleuchteten Schubkästen schalten sich beim Öffnen und Schließen automatisch ein bzw. aus. Weiteren praktischen Stauraum bietet die Kombination aus dem runden Möbelwaschtisch mit dem passenden Waschtischunterbau, der in allen White Tulip Möbeloberflächen lieferbar ist. Die Farbe der Fachböden ist ebenfalls frei wählbar. Ein weiteres besonderes Einrichtungselement ist die bodenstehende Chromkonsole mit Holzfachboden, die zusätzlich mit einem oder zwei seitlich platzierten runden Handtuchhaltern ausgestattet werden kann.

Passende Spiegel aus der Serie White Tulip sind als Sensor oder App Version verfügbar. Eine spannende Optik ergibt sich durch das nach vorne versetzte Spiegelglas. Dadurch wirkt die Spiegelfläche um das Lichtfeld herum beinahe transparent. Die Lichttemperatur mit Memoryeffekt lässt sich via „Casambi“ App, die sich als Referenz für Smart Home Anwendungen etabliert hat, mit weiteren gekoppelten Wohnraum-Leuchten synchronisieren und steuern. Zusätzlich können die Spiegel gedimmt und die Spiegelheizung an- und ausgeschaltet werden.

Die freistehende Badewanne mit nahtloser Acrylverkleidung folgt der Form der Keramiken. In der ovalen Ausführung sind zwei Größen verfügbar: 1800x800 mm und 1600x900 mm für kleinere Grundrisse. Die kreisrunde Wanne bietet mit einem Durchmesser von 1400 mm großzügigen Platz im Inneren.

Mit White Tulip hat Philippe Starck erstmals eine Armaturen-Reihe für Duravit entworfen. Durchgängiges Gestaltungselement ist der tulpenförmige Griff, der die Form der Waschtische und Wannen übernimmt und durch die fein geschliffene Oberfläche besonders leicht und angenehm zu bedienen ist. 160 feine vertikal eingravierte Streifen wirken gleichzeitig besonders edel. Waschtischmischer sind in unterschiedlichen Komfort-Höhen S, M und XL verfügbar. Weiterhin gibt es Bidet-, Dusch- und Wannenarmaturen.

Die zarte und raffiniert minimale Linienführung der White Tulip Serie kann in jedem Ambiente elegante Akzente setzen. Hochmoderne Technologien wie HygieneFlush und HygieneGlaze, Tip-on Technik und Selbsteinzug sowie die Spiegelheizung und individualisierbare Beleuchtung via App runden das tägliche Wohlfühlerlebnis ab.

