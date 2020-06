Wie der Fachhandel österreichischen Unternehmen aus der Krise hilft

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen und drastische Einbußen in Tourismus, Handel und Industrie belasten die gesamte Wirtschaft. Ein wichtiges Mittel, um die heimischen Betriebe zu stärken, liegt in der Unterstützung durch vermehrten Kauf von regionalen Produkten und Dienstleistungen. Es sind aber nicht nur die Konsumenten, die jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Gesundung der Wirtschaft leisten können. Auch der Fachhandel trägt durch die Wahl seiner Lieferanten wesentlich dazu bei, die Wertschöpfung im Land zu lassen und Arbeitskräfte zu sichern.

Initiative für Produkte aus Österreich

Der heimische Sanitärmarkt wird von internationalen Konzernen dominiert, rein österreichische Produzenten gibt es nur wenige. Drei dieser österreichischen Hersteller, Artweger, MKW und Polypex, gehen jetzt gemeinsam an die Öffentlichkeit, um für Produkte aus Österreich zu werben.

„Heimische Produzenten beziehen viele ihrer Materialien bei österreichischen Zulieferern. Mit dem Kauf von österreichischen Qualitätsprodukten sichern Sanitärunternehmen daher Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das hilft enorm, die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln“, so Gerhard Aigner, Geschäftsführer des Duschabtrennungs-Spezialisten Artweger.

Darüber hinaus bieten österreichische Hersteller weitere Vorteile, die jetzt besonders wertvoll sind: „Aktuell läuft die gesamte Sanitärwirtschaft noch nicht rund. Als heimische Unternehmen können wir besonders flexibel und rasch auf die jeweiligen Anforderungen unserer Partner eingehen“, betont Manuela Bonifat, Geschäftsführerin bei Polypex, dem Hersteller von Bade- und Duschwannen.

Und Stefan Danner, Geschäftsführer des österreichischen WC-Sitz-Herstellers MKW ergänzt: „Wir alle wissen nicht, was die nächsten Monate bringen werden. Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass wir alle, Konsumenten und Fachbetriebe, gemeinsam die heimische Wirtschaft stärken. Und das funktioniert am besten, wenn die Kaufkraft in Österreich bleibt.“

Die drei heimischen Sanitär-Produzenten Artweger, MKW und Polypex haben sich entschlossen, gemeinsam aufzutreten und im Zuge einer gemeinsamen Werbekampagne mit dem Motto „gemeinsam unschlagbar“ die Sensibilität für den Kauf von inländischen Qualitätsprodukten am Sanitärmarkt zu steigern.