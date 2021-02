Wie Duschkabinen hergestellt werden

Kermi veröffentlicht ein neues Video: „Kermi Qualität“. Der Film gewährt einen Einblick in das Unternehmen „von innen“ und beleuchtet den Herstellungsprozess, der die Qualität und Langlebigkeit von Kermi Duschkabinen sichert. Immerhin wisse der Verbraucher aus der Sicht von Kermi Qualität immer mehr zu schätzen

Dass sich diese auszahlt, zeigt auch der 1. Platz für Kermi in der Kategorie "Qualität" beim aktuellen Leistungsspiegel markt intern. Bei dieser Befragung wird das deutsche Fachhandwerk aufgerufen, mit seiner Bewertung in verschiedenen Kategorien den besten Hersteller von Dusch-/Wannenabtrennungen zu bestimmen. Mit einem seinem Produktprogramm sichert sich Kermi auch in der Kategorie "Sortimentspolitik" den 1. Platz. In der Gesamtbewertung kann Kermi zum neunten Mal, und damit seit 18 Jahren in Folge, überzeugen und wurde zum besten Hersteller gekürt.